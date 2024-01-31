В ФРГ из-за забастовки отменят или задержат более 1 тыс. рейсов

Забастовка в германских аэропортах, намеченная на 1 февраля, приведет к отмене или задержке 1,1 тыс. авиарейсов, из-за чего будут нарушены планы 200 тыс. человек.

Забастовка в германских аэропортах, намеченная на 1 февраля, приведет к отмене или задержке 1,1 тыс. авиарейсов, из-за чего будут нарушены планы 200 тыс. человек.

Как передает Report, об этом сообщает ТАСС со ссылкой на ассоциацию ADV, которая представляет интересы различных аэропортов ФРГ.

"Мы не являемся стороной тарифного конфликта, но забастовка проходит на нашей территории, - заявил руководитель ADV Ральф Байзель. - Мы призываем профсоюз искать решение за столом переговоров".

Ранее к стачке призвал профсоюз Verdi. К ней присоединятся 25 тыс. сотрудников служб безопасности воздушных гаваней. Это приведет к тому, что пассажиры не будут успевать проходить досмотр.