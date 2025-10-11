Ильхам Алиев Путь к Победе кибербезопасность ЧМ-2026 пропавшие без вести
    Ильхам Алиев Путь к Победе кибербезопасность ЧМ-2026 пропавшие без вести

    В ФРГ из-за стрельбы на площади пострадали несколько человек

    Другие страны
    • 11 октября, 2025
    • 20:36
    В ФРГ из-за стрельбы на площади пострадали несколько человек

    Неизвестный открыл огонь на центральной площади немецкого города Гисен (федеральная земля Гессен), в результате чего несколько человек получили ранения.

    Как передает Report, об этом сообщило агентство DPA со ссылкой на представителя местной полиции.

    Согласно его данным, инцидент произошел около 15:10 по местному времени (17:10 по Баку) около одной из букмекерских контор.

    Отмечается, что подозреваемому удалось скрыться с места преступления, однако в правоохранительных органах считают, что опасности для населения нет. Проводится операция по его задержанию.

    Другие подробности пока не приводятся.

    ФРГ стрельба пострадавшие
    Almaniyada meydanda baş verən atışmada bir neçə nəfər yaralanıb

    Последние новости

    21:21

    В Джульфе возникнут локальные перебои с подачей электроэнергии

    Энергетика
    21:19

    При ударах ВС РФ по Украине погибли еще пять человек

    Другие страны
    21:09

    В Бельгии не исключили размещение военных в Брюсселе к концу года

    Другие страны
    20:54

    Более полумиллиона человек вернулись в Газу после прекращения огня

    Другие страны
    20:36

    В ФРГ из-за стрельбы на площади пострадали несколько человек

    Другие страны
    20:25

    При тушении пожара в жилом доме в Сумгайыте спасены три человека - ОБНОВЛЕНО-2

    Происшествия
    20:23

    СМИ: Израильская разведка нашла в Газе записку Синвара с планами атаки 7 октября

    Другие страны
    20:10

    NYT: Сокращение госаппарата США усугубило разногласия в Конгрессе

    Другие страны
    19:56

    В Украине ввели санкции против лиц и компаний из России и Китая

    Другие страны
    Лента новостей