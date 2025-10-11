В ФРГ из-за стрельбы на площади пострадали несколько человек
Другие страны
- 11 октября, 2025
- 20:36
Неизвестный открыл огонь на центральной площади немецкого города Гисен (федеральная земля Гессен), в результате чего несколько человек получили ранения.
Как передает Report, об этом сообщило агентство DPA со ссылкой на представителя местной полиции.
Согласно его данным, инцидент произошел около 15:10 по местному времени (17:10 по Баку) около одной из букмекерских контор.
Отмечается, что подозреваемому удалось скрыться с места преступления, однако в правоохранительных органах считают, что опасности для населения нет. Проводится операция по его задержанию.
Другие подробности пока не приводятся.
