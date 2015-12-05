В Германии исключили военный альянс с Россией по борьбе с ИГ

Баку. 5 декабря. REPORT.AZ/ В Германии считают невозможным создание военного блока с Россией по борьбе с террористической организацией "Исламское государство". Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил журналу Spiegel глава ведомства канцлера Германии Петер Альтмайер.

"Вместе с Россией мы сидим за одним столом в Вене, - заявил он, имея в виду политический процесс по сирийскому урегулированию, начатый в австрийской столице. - Однако мы точно не вступим в военный альянс с Россией по борьбе с ИГ".

В пятницу германский бундестаг утвердил участие бундесвера в антитеррористической миссии в Сирии и Ираке. Берлин направит на борьбу с ИГ самолеты-разведчики "Торнадо", фрегат и самолеты-заправщики. Непосредственного участия в боевых действиях вооруженные силы страны принимать не будут.