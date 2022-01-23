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В Финляндии завершилось голосование на региональных выборах

В Финляндии завершилось голосование на региональных выборах Голосование на региональных выборах завершилось в Финляндии вечером в воскресенье.
Другие страны
23 января 2022 г. 23:12
В Финляндии завершилось голосование на региональных выборах

Голосование на региональных выборах завершилось в Финляндии вечером в воскресенье.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, избирательные участки закрылись в 20:00 по местному времени (22:00, бакинское время).

Отметим, что эти выборы проводятся впервые в истории страны.

В ходе выборов финны голосовали за кандидатов в депутаты региональных советов созданного после недавних реформ 21 социального округа. К ним от муниципалитетов перейдут вопросы работы органов здравоохранения, пожарных частей, оказания различных социальных услуг.

Согласно последним опросам общественного мнения, самой популярной среди избирателей является сейчас оппозиционная Национальная коалиционная партия (НКП), на втором месте - правящая Социал-демократическая партия, далее - ее партнер по правительственной коалиции "Финляндский центр".

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