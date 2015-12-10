В Финляндии задержаны двое подозреваемых в совершении терактов в Ираке

Баку. 10 декабря. REPORT.AZ/ Национальное бюро расследований Финляндии (NBI) заявило, что задержало двух братьев из Ирака по подозрению в причастности к совершению связанных с терроризмом преступлений в Ираке и деятельности террористической группировки "Исламское государство".

Как передает Report, об этом сообщает телерадиовещательная корпорация Yle.

Генеральный инспектор бюро Яри Раати (Jari Räty) на пресс-конференции в четверг заявил, что задержанные подозреваются в 11 убийствах, совершенных единовременно рядом с городом Тикрит в Ираке в июне 2014 года. Предположительно, подозреваемые участвовали в расстреле кадетов иракской армии, взятых в плен после нападения боевиков на автобус.