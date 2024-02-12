О нас

В Финляндии предложили ограничить перемещение беженцев вблизи границы

В Финляндии предложили ограничить перемещение беженцев вблизи границы Финское МВД представило законопроект, ограничивающий перемещение лиц, запрашивающих убежище, вблизи границы.
Другие страны
12 февраля 2024 г. 18:29
В Финляндии предложили ограничить перемещение беженцев вблизи границы

Финское МВД представило законопроект, ограничивающий перемещение лиц, запрашивающих убежище, вблизи границы.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщает министерство в пресс-релизе.

"Заявители должны оставаться на границе или вблизи нее во время обработки заявления. На практике заявитель должен оставаться на территории закрепленного за ним центра приема [беженцев]", - говорится в документе.

Цель этих изменений - улучшить процедуру рассмотрения необоснованных заявлений на убежище и возвращения заявителей, получивших отрицательное решение. Законодательные изменения также предотвратят перемещение просителей убежища из одного государства - члена ЕС в другое, уточняет МВД.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке Finlandiyada qaçqınların yerdəyişməsi məhdudlaşdırıla bilər

Другие новости из категории

Шольц призвал увеличить производство оружия в Европе
Шольц призвал увеличить производство оружия в Европе
12 февраля 2024 г. 18:56
Протестующие фермеры заблокировали главный КПП на границе Молдовы с Румынией
Протестующие фермеры заблокировали главный КПП на границе Молдовы с Румынией
12 февраля 2024 г. 18:52
Президент Финляндии пообещал отказаться от отношений с РФ до конца войны в Украине
Президент Финляндии пообещал отказаться от отношений с РФ до конца войны в Украине
12 февраля 2024 г. 17:59
Глава Rheinmetall намерен нарастить выпуск снарядов до 700 тыс. в год
Глава Rheinmetall намерен нарастить выпуск снарядов до 700 тыс. в год
12 февраля 2024 г. 17:41
Молдавские фермеры заблокировали таможню на границе с Румынией
Молдавские фермеры заблокировали таможню на границе с Румынией
12 февраля 2024 г. 17:14
Хакеры из Бахрейна атаковали корабли 5-го флота США
Хакеры из Бахрейна атаковали корабли 5-го флота США
12 февраля 2024 г. 16:49
В строящемся аквапарке на западе Швеции произошел пожар
В строящемся аквапарке на западе Швеции произошел пожар
12 февраля 2024 г. 16:30
В Еврокомиссии готовятся к всевозможным исходам президентских выборов в США
В Еврокомиссии готовятся к всевозможным исходам президентских выборов в США
12 февраля 2024 г. 16:15
Власти Техаса удвоили усилия по укреплению границы с Мексикой
Власти Техаса удвоили усилия по укреплению границы с Мексикой
12 февраля 2024 г. 15:00
Суд Гааги обязал Нидерланды приостановить поставку Израилю запчастей для F-35
Суд Гааги обязал Нидерланды приостановить поставку Израилю запчастей для F-35
12 февраля 2024 г. 14:42

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi