В Финляндии предложили ограничить перемещение беженцев вблизи границы

Финское МВД представило законопроект, ограничивающий перемещение лиц, запрашивающих убежище, вблизи границы.

Финское МВД представило законопроект, ограничивающий перемещение лиц, запрашивающих убежище, вблизи границы.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщает министерство в пресс-релизе.

"Заявители должны оставаться на границе или вблизи нее во время обработки заявления. На практике заявитель должен оставаться на территории закрепленного за ним центра приема [беженцев]", - говорится в документе.

Цель этих изменений - улучшить процедуру рассмотрения необоснованных заявлений на убежище и возвращения заявителей, получивших отрицательное решение. Законодательные изменения также предотвратят перемещение просителей убежища из одного государства - члена ЕС в другое, уточняет МВД.