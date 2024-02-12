В Финляндии предложили ограничить перемещение беженцев вблизи границы

Финское МВД представило законопроект, ограничивающий перемещение лиц, запрашивающих убежище, вблизи границы.
Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщает министерство в пресс-релизе.
"Заявители должны оставаться на границе или вблизи нее во время обработки заявления. На практике заявитель должен оставаться на территории закрепленного за ним центра приема [беженцев]", - говорится в документе.
Цель этих изменений - улучшить процедуру рассмотрения необоснованных заявлений на убежище и возвращения заявителей, получивших отрицательное решение. Законодательные изменения также предотвратят перемещение просителей убежища из одного государства - члена ЕС в другое, уточняет МВД.