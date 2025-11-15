В ФБР раскрыли детали дела обвиняемого в покушении на Трампа

Обвиняемый в покушении на президента США Дональда Трампа Томас Мэтью Крукс действовал в одиночку.

Как передает Report, об этом заявил глава ФБР Кэш Патель в социальной сети X.

"Расследование, проведенное более чем 480 сотрудниками ФБР, установило, что Крукс имел ограниченные контакты как онлайн, так и в реальной жизни, планировал и осуществил нападение в одиночку и никому не раскрывал свое намерение совершить нападение", - написал глава ведомства.

Патель добавил, что в рамках расследования сотрудники ФБР провели более 1 тысячи интервью, проверили почти 500 тысяч цифровых файлов, проанализировали данные с 13 изъятых устройств и сотни часов видео.

В 2024 году Трамп пережил два покушения. 13 июля выступление будущего президента перед избирателями в Пенсильвании прервала стрельба. 20-летний Томас Мэттью Крукс открыл огонь с крыши здания, находившегося за пределами периметра зоны безопасности, одна из пуль попала Трампу в ухо, его вывели со сцены сотрудники секретной службы США. 15 сентября в гольф-клубе политика во Флориде произошла стрельба, когда он играл на поле. Вооруженный мужчина находился в кустах примерно в 500 м от Трампа. Заметив ствол винтовки, агенты Секретной службы отрыли огонь. Подозреваемый бросил оружие и скрылся на автомобиле, но его вскоре задержали в соседнем округе.