В Европе продолжают выявлять случаи опасного штамма оспы обезьян

Ирландия стала очередной европейской страной, где был выявлен случай заражения новым опасным штаммом оспы обезьян.
Как сообщает Report со ссылкой на Euronews, пациент недавно вернулся из Демократической Республики Конго (ДРК) - эпицентра вспышки, где с момента обнаружения нового штамма заразились уже тысячи людей.
Существует два подтипа вируса оспы обезьян. Clade II, эндемичный для Западной Африки, вызвал глобальную вспышку, которая держала органы здравоохранения Европы и Северной Америки в состоянии повышенной готовности в 2022 году. Он продолжает распространяться там на низком уровне.
Тем временем clade I, эндемичный для Центральной Африки, как полагают, вызывает более тяжелое течение болезни и больший риск смерти. Подмножество этого более опасного штамма, известное как clade Ib, появилось в ДРК в сентябре 2023 года и с тех пор широко распространилось по региону, особенно в Бурунди и Уганде.
Оспа обезьян передается при тесном контакте кожи с кожей и может вызывать сыпь, головную боль, лихорадку, озноб, увеличение лимфатических узлов и респираторные симптомы.
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) в августе 2024 года объявила вспышку оспы обезьян в Африке чрезвычайной ситуацией в области общественного здравоохранения.
За пределами Африки новый штамм с тех пор был обнаружен в шести европейских странах, а также в США, Канаде, Китае, Индии, Омане, Пакистане и Таиланде. Большинство европейских случаев было зарегистрировано у людей, которые путешествовали в районы Африки с продолжающимися вспышками оспы обезьян.
Вот где новый штамм оспы обезьян был обнаружен в Европе:
Ирландия - риск для населения остается низким после выявления clade Ib у человека, недавно вернувшегося из ДРК. Пациент был госпитализирован в Дублине.
Великобритания - большинство из 9 зарегистрированных случаев связаны с поездками. Последний случай в феврале - человек, побывавший в Уганде. Первые случаи в октябре 2024, когда человек заболел после возвращения из африканских стран и заразил 3 членов семьи.
Франция - в январе кто-то в Бретани заразился после тесного контакта с двумя людьми, приехавшими из Центральной Африки. Французские власти заявили, что время от времени могут появляться дополнительные случаи, связанные со странами со вспышками.
Германия - зарегистрировано 7 случаев clade Ib, последний в январе. Первый случай в октябре, еще 5 в декабре. Декабрьские случаи - человек, побывавший в зоне вспышки, заразил членов семьи, включая детей.
Бельгия - в декабре выявлено 2 случая: у человека, недавно путешествовавшего, и у ребенка. Других контактов высокого риска не обнаружено.
Швеция - в августе 2024 первой за пределами Африки сообщила о случае нового штамма. Пациент обратился за медпомощью в Стокгольме после заражения в Африке, где распространяется clade Ib. Это единственный случай в стране.