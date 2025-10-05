Европарламент завтра рассмотрит вопрос о вотуме недоверия фон дер Ляйен

Ильхам Алиев Саммит ЕПС III Игры СНГ II Национальный форум по конкуренции
    Другие страны
    • 05 октября, 2025
    • 20:17
    На пленарной сессии Европейского парламента в Страсбурге в понедельник, 6 октября, пройдет первый раунд обсуждений о вотуме недоверия Еврокомиссии (ЕК).

    Как сообщили европейскому бюро Report в Европарламенте, голосования по этому поводу состоятся в четверг, 9 октября.

    Сразу две фракции депутатов выступили с таким предложением после выступления главы ЕК Урсулы фон дер Ляйен в прошлом месяце с программной речью о состоянии дел в союзе.

    Один вотум был инициирован ультраправой партией "Патриоты за Европу", другой - представителями левых. При этом доводы, которые они приводят, отличаются по существу. Если одни обвиняют президента комиссии в ослаблении ЕС, отсутствии прозрачности, невыгодных торговых соглашениях с США и с другими странами и альянсами, то другие недовольны тем, как она действует в вопросе войны в Газе.

    Таким образом, депутаты парламента уже второй раз в этом году пытаются "уволить" фон дер Ляйен, с которой, если это случится, должна уйти и вся ее команда.

    В июле благодаря поддержке центристов и умеренных вопрос решился в пользу фон дер Ляйен, которая после голосования выступила и произнесла свою коронную фразу "Да здравствует Европа!".

    Судя по настроениям, большинство в парламенте, даже критикуя главу ЕК, все же предпочитают стабильность с ней, чем неопределенность в случае отставки.

    Европарламент вотум недоверия Еврокомиссия Урсула фон дер Ляйен

