Европарламент завтра рассмотрит вопрос о вотуме недоверия фон дер Ляйен

На пленарной сессии Европейского парламента в Страсбурге в понедельник, 6 октября, пройдет первый раунд обсуждений о вотуме недоверия Еврокомиссии (ЕК).

Как сообщили европейскому бюро Report в Европарламенте, голосования по этому поводу состоятся в четверг, 9 октября.

Сразу две фракции депутатов выступили с таким предложением после выступления главы ЕК Урсулы фон дер Ляйен в прошлом месяце с программной речью о состоянии дел в союзе.

Один вотум был инициирован ультраправой партией "Патриоты за Европу", другой - представителями левых. При этом доводы, которые они приводят, отличаются по существу. Если одни обвиняют президента комиссии в ослаблении ЕС, отсутствии прозрачности, невыгодных торговых соглашениях с США и с другими странами и альянсами, то другие недовольны тем, как она действует в вопросе войны в Газе.

Таким образом, депутаты парламента уже второй раз в этом году пытаются "уволить" фон дер Ляйен, с которой, если это случится, должна уйти и вся ее команда.

В июле благодаря поддержке центристов и умеренных вопрос решился в пользу фон дер Ляйен, которая после голосования выступила и произнесла свою коронную фразу "Да здравствует Европа!".

Судя по настроениям, большинство в парламенте, даже критикуя главу ЕК, все же предпочитают стабильность с ней, чем неопределенность в случае отставки.