В Европарламенте и Совете ЕС обсудят задержание Навального

Руководители институтов Евросоюза оперативно выразили в воскресенье вечером озабоченность в связи с задержанием по прибытии в Россию находившегося в розыске Алексея Навального и призвали к его немедленному освобождению.
Эта тема будет вынесена на обсуждение Совета ЕС на уровне глав МИД 25 января и на открывающуюся 18 января сессию Европарламента, сообщили ТАСС дипломатические источники в Брюсселе.
"Мы просим российские власти немедленно его освободить. Мы готовы пригласить его в Европейский парламент", - написал Сассоли.
Мишель заявил, что "задержание Алексея Навального по прибытии в Москву недопустимо" и призвал "российские власти немедленно освободить его".
"Российские власти должны уважать права Алексея Навального и освободить его немедленно. Политизация юстиции неприемлема", - вторит ему Боррель.
Отметим, что все эти посты брюссельские чиновники вывесили практически синхронно, в течение 30 минут после сообщения о задержании Навального.