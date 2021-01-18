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В Европарламенте и Совете ЕС обсудят задержание Навального

В Европарламенте и Совете ЕС обсудят задержание Навального Руководители институтов Евросоюза оперативно выразили в воскресенье вечером озабоченность в связи с задержанием по прибытии в Россию находившегося в розыске Алексея Навального и призвали к его немедленному освобождению.
Другие страны
18 января 2021 г. 06:44
В Европарламенте и Совете ЕС обсудят задержание Навального

Руководители институтов Евросоюза оперативно выразили в воскресенье вечером озабоченность в связи с задержанием по прибытии в Россию находившегося в розыске Алексея Навального и призвали к его немедленному освобождению.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, соответствующие заявления распространили в Twitter в течение получаса после задержания глава Евросовета Шарль Мишель, верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель, председатель Европарламента Давид Сассоли.

Эта тема будет вынесена на обсуждение Совета ЕС на уровне глав МИД 25 января и на открывающуюся 18 января сессию Европарламента, сообщили ТАСС дипломатические источники в Брюсселе.

"Мы просим российские власти немедленно его освободить. Мы готовы пригласить его в Европейский парламент", - написал Сассоли.

Мишель заявил, что "задержание Алексея Навального по прибытии в Москву недопустимо" и призвал "российские власти немедленно освободить его".

"Российские власти должны уважать права Алексея Навального и освободить его немедленно. Политизация юстиции неприемлема", - вторит ему Боррель.

Отметим, что все эти посты брюссельские чиновники вывесили практически синхронно, в течение 30 минут после сообщения о задержании Навального.

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