Вьетнам приостановил ратификацию соглашения о ТТП

Баку. 17 ноября. REPORT.AZ/ Вьетнам приостановил ратификацию соглашения о Транстихоокеанском партнерстве (ТТП) после изменений, произошедших в США, передает Report со ссылкой на РИА Новости.

"Соединенные Штаты объявили о приостановке подачи соглашения о ТТП в парламент, так что теперь не существует достаточных условий для того, чтобы Вьетнам направил это соглашение на ратификацию", - заявил премьер-министр страны Нгуен Суан Фук на заседании парламента Вьетнама.

Белый дом в конце прошлой недели принял решение приостановить процесс ратификации соглашения о ТТП в конгрессе и передать продолжение дебатов вновь избранной администрации Дональда Трампа.

Соглашение о ТТП, широкой зоне свободной торговли в Азиатско-Тихоокеанском регионе, готовившееся под руководством США в течение нескольких лет, было подписано в феврале представителями 12 стран: США, Канады, Австралии, Новой Зеландии, Сингапура, Малайзии, Брунея, Вьетнама, Японии, Мексики, Чили и Перу.