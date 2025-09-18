В Эстонии стартуют международные военные учения "Молния"

В Эстонии сегодня стартуют международные военные учения "Молния", в рамках которых на протяжении двух недель военные разных стран отработают маневры по переброске союзнических сил и отражения угроз.

Как передает Report со ссылкой на иностранные СМИ, об этом сообщили cилы обороны Эстонии.

Учениями руководит эстонская дивизия. В них принимают участие около 3000 военнослужащих из Эстонии, Латвии, США, Франции, Великобритании и Канады.

"Союзники отработают десантные операции, прыжки с парашютом, а финальным этапом станут стрельбы на полигонах в Нурсипалу и Рутья"- сообщил командир учений полковника Янно Мярка.

Основные действия развернутся в западной, северной, северо- и юго-восточной частях страны с участием сухопутных, воздушных и морских подразделений.

Учения носят тренировочно-оборонительный характер и проходят с использованием имитационных средств, включая холостые патроны.