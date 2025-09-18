Ильхам Алиев Великое возвращение Формула 1 Лига чемпионов УЕФА российско-украинская война
    Ильхам Алиев Великое возвращение Формула 1 Лига чемпионов УЕФА российско-украинская война

    В Эстонии стартуют международные военные учения "Молния"

    Другие страны
    • 18 сентября, 2025
    • 13:14
    В Эстонии стартуют международные военные учения Молния

    В Эстонии сегодня стартуют международные военные учения "Молния", в рамках которых на протяжении двух недель военные разных стран отработают маневры по переброске союзнических сил и отражения угроз.

    Как передает Report со ссылкой на иностранные СМИ, об этом сообщили cилы обороны Эстонии.

    Учениями руководит эстонская дивизия. В них принимают участие около 3000 военнослужащих из Эстонии, Латвии, США, Франции, Великобритании и Канады.

     "Союзники отработают десантные операции, прыжки с парашютом, а финальным этапом станут стрельбы на полигонах в Нурсипалу и Рутья"- сообщил командир учений полковника Янно Мярка.

    Основные действия развернутся в западной, северной, северо- и юго-восточной частях страны с участием сухопутных, воздушных и морских подразделений.

    Учения носят тренировочно-оборонительный характер и проходят с использованием имитационных средств, включая холостые патроны.

    Эстония молния военные учения НАТО

    Последние новости

    13:57

    Обнародовано число граждан Азербайджана, обучающихся в вузах Украины

    Наука и образование
    13:56

    Фон дер Ляйен: Европа должна ускориться ради конкурентоспособности

    Другие страны
    13:53

    Суд вынес приговор обвиняемому в убийстве в Шамкире

    Происшествия
    13:53

    Во Франции самолет полчаса кружил над Корсикой из-за спящего диспетчера

    Это интересно
    13:52

    Минобороны Турции поздравило Азербайджан с Днем государственного суверенитета

    Внешняя политика
    13:46

    Премьер Азербайджана: Обмен мнениями в рамках ОТГ значим для стабильности и безопасности региона

    Внешняя политика
    13:40

    Али Асадов: Азербайджан вложил в страны ОТГ почти $21 млрд инвестиций

    Внешняя политика
    13:32

    СМИ: Сирия заключит соглашения о безопасности с Израилем к концу 2025 года

    Другие страны
    13:26

    Пашинян: В правительстве Армении отставок не планируется

    В регионе
    Лента новостей