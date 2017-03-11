 Наверх
    Закрыть фоторежим

    В Эссене объявлена угроза совершения теракта

    Закрыты торговые залы, парковка и расположенный рядом с центром вход в метро

    Баку. 11 марта. REPORT.AZ/ Полиция ФРГ закрыла для посетителей торговый центр в городе Эссен в связи с угрозой совершения теракта.

    Как сообщает Report со ссылкой на ТАСС, торговые залы, парковка и расположенный рядом с центром вход в метро закрыты.

    "Есть конкретные сведения, что он может быть целью нападения", - сообщил представитель полиции газете Der Spiegel.

    "Текущее расследование в настоящее время не позволяет раскрывать другие детали", - отметили в правоохранительных органах.

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi