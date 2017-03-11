В Эссене объявлена угроза совершения теракта

Баку. 11 марта. REPORT.AZ/ Полиция ФРГ закрыла для посетителей торговый центр в городе Эссен в связи с угрозой совершения теракта.
Как сообщает Report со ссылкой на ТАСС, торговые залы, парковка и расположенный рядом с центром вход в метро закрыты.
"Есть конкретные сведения, что он может быть целью нападения", - сообщил представитель полиции газете Der Spiegel.
"Текущее расследование в настоящее время не позволяет раскрывать другие детали", - отметили в правоохранительных органах.
Şamil ƏlibəyliАвтор новости
Поделиться в Facebook