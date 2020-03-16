В еще одной африканской стране зафиксирован коронавирус

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В Бенине отмечен первый случай заражения коронавирусом.

Как сообщает Report со ссылкой на ТАСС, об этом говорится в заявлении правительства, размещенном 16 марта на странице в Twitter.

Отмечается, что зараженным является 49-летний гражданин Буркина-Фасо, побывавший в Бельгии.

Он покинул Буркина-Фасо 21 февраля, после чего провел 11 дней в Бельгии. 4 марта он вернулся в свою страну, а 12 марта прилетел в Бенин.

Состояние пациента стабильное, он получает медицинскую помощь. Сейчас власти определяют круг людей, с которыми контактировал зараженный.

Напомним, что первый случай заражения коронавирусом был зафиксирован в декабре прошлого года в китайском городе Ухань. На данный момент вирус зафиксирован в 162 странах и регионах.

Число инфицированных в мире составляет 174 614 человек, 77 867 из которых выздоровели, 6 685 скончались.

11 февраля Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) назвала инфекцию COVID-19, а 11 марта объявила пандемию.