В ЕС ужесточают бюджетную дисциплину

Еврокомиссия отменяет бюджетные послабления в ЕС, связанные с пандемией и Украиной.

Еврокомиссия отменит до конца текущего года бюджетные послабления в ЕС, связанные с пандемией коронавируса и конфликтом в Украине.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, соответствующее заявление сделал в среду на пресс-конференции в Брюсселе заместитель главы этого органа Валдис Домбровскис, призвав страны вернуться к финансовой дисциплине.

"Еврокомиссия объявляет о прекращении действия в конце 2023 года упрощенных правил предоставления государственной помощи бизнесу, введенных в связи с пандемией коронавируса и продленных в результате конфликта в Украине. Еврокомиссия призывает страны ЕС стабилизировать свои бюджеты в 2023 году", - сказал он.

Фактически это означает возврат к жестким правилам предоставления государственных дотаций европейским компаниям, многие из которых удержались на плаву в течение последних лет только благодаря такой помощи.