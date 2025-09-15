В ЕС подтвердили продолжение курса на отказ от российских энергоносителей

Европейский Союз постепенно отказывается от российского ископаемого топлива, как того требовал президент США Дональд Трамп в минувшие выходные.

Как передает Report со ссылкой на The Guardian, об этом сообщила главный представитель Европейской комиссии Паула Пиньо.

"Постепенный отказ от российского ископаемого топлива - это то, что мы делаем и активно делаем уже несколько лет, с начала войны, с очень четкой дорожной картой. Теперь мы даже имеем законодательное предложение о прекращении поступления остального газа в ЕС", - отметила она.

По словам пресс-секретаря, ЕС активно работает над реализацией этого плана, и уже определен четкий механизм, как именно это будет происходить.

Она также подтвердила, что 19-й пакет санкций все еще "находится в стадии подготовки" и еще не представлен государствам-членам.

Напомним, Президент США Дональд Трамп в очередной раз призвал Европейский Союз отказаться от покупки российской нефти. По его мнению, это крайне необходимо, чтобы потенциальные санкции США против России были эффективными.