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    В ЕС обсудят антимонопольные претензии к "Газпрому"

    Если будет доказано, что российская компания работала в Европе с нарушениями, на нее может быть наложен штраф до 15 млрд. долларов

    Баку. 20 февраля. REPORT.AZ/ "Газпром" и Еврокомиссия могут встретиться в марте для переговоров по антимонопольным претензиям к газовому холдингу.

    Как сообщает Report, об этом передает РИА Новости со ссылкой на замглавы минэнерго России Анатолия Яновского.

    "Я думаю, что в марте состоится встреча с Еврокомиссией и "Газпромом", - сказал он.

    В апреле прошлого года Еврокомиссия предъявила официальные претензии "Газпрому" после многолетнего антимонопольного расследования.

    Если будет доказано, что российская компания работала в Европе с нарушениями, на нее может быть наложен штраф в размере до 15 млрд. долларов США. По мнению экспертов, если дело дойдет до суда, шансов выиграть будет немного.

    Как заявили в минэнерго России, Евросоюз должен договориться с "Газпромом" путем переговоров. 

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