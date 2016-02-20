В ЕС обсудят антимонопольные претензии к "Газпрому"

Баку. 20 февраля. REPORT.AZ/ "Газпром" и Еврокомиссия могут встретиться в марте для переговоров по антимонопольным претензиям к газовому холдингу.

Как сообщает Report, об этом передает РИА Новости со ссылкой на замглавы минэнерго России Анатолия Яновского.

"Я думаю, что в марте состоится встреча с Еврокомиссией и "Газпромом", - сказал он.

В апреле прошлого года Еврокомиссия предъявила официальные претензии "Газпрому" после многолетнего антимонопольного расследования.

Если будет доказано, что российская компания работала в Европе с нарушениями, на нее может быть наложен штраф в размере до 15 млрд. долларов США. По мнению экспертов, если дело дойдет до суда, шансов выиграть будет немного.

Как заявили в минэнерго России, Евросоюз должен договориться с "Газпромом" путем переговоров.