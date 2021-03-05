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В ЕС могут уравнять зарплату мужчин и женщин

В ЕС могут уравнять зарплату мужчин и женщин В Евросоюзе зарплату мужчин и женщин захотели сделать равной: Европейская комиссия (ЕК) представила законодательное предложение о прозрачности оплаты труда и гарантиях равной оплаты за равный труд для женщин и мужчин в ЕС
Другие страны
5 марта 2021 г. 00:25
В ЕС могут уравнять зарплату мужчин и женщин

В Евросоюзе зарплату мужчин и женщин захотели сделать равной: Европейская комиссия (ЕК) представила законодательное предложение о прозрачности оплаты труда и гарантиях равной оплаты за равный труд для женщин и мужчин в ЕС.

Как передает Report со ссылкой на Интерфакс, проект представила комиссар ЕС по вопросам равенства Хелена Далли (Helena Dalli).

"Предложение о прозрачности оплаты труда — это важный шаг на пути к соблюдению принципа равной оплаты за равный или равноценный труд между женщинами и мужчинами. Оно позволит работникам отстаивать право на равную оплату труда и положит конец гендерной предвзятости в оплате труда", — сказала она.

Предложение сосредоточено на обеспечении прозрачности размера зарплаты и на "улучшении доступа к правосудию для жертв дискриминации" в этой области. Работодатели, у которых трудоустроены не менее 250 сотрудников, должны в том числе публиковать информацию о разнице в оплате труда женщин и мужчин. За дискриминацию в оплате труда сотрудники будут иметь право на компенсацию.

Теперь законопроект направят на утверждение в Европарламент и Совет ЕС. В случае его принятия у государств-членов союза будет два года, чтобы перенести его в национальное законодательство. В пресс-релизе ЕК уточняется, что внедрение и применение права на равную оплату труда женщин и мужчин за равный или равноценный труд на практике остается "серьезной проблемой в странах союза".

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