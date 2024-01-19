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В ЕС могут быть проблемы с поставками продуктов из-за ситуации в Красном море

В ЕС могут быть проблемы с поставками продуктов из-за ситуации в Красном море Ситуация в Красном море может повлечь за собой срыв поставок продовольственной продукции, в частности фруктов и кофе, на европейский рынок, что в свою очередь может спровоцировать дефицит некоторых товаров и привести к росту цен.
Другие страны
19 января 2024 г. 12:00
В ЕС могут быть проблемы с поставками продуктов из-за ситуации в Красном море

Ситуация в Красном море может повлечь за собой срыв поставок продовольственной продукции, в частности фруктов и кофе, на европейский рынок, что в свою очередь может спровоцировать дефицит некоторых товаров и привести к росту цен.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, такую оценку приводит агентство Bloomberg.

Суда, перевозящие продовольствие из Азии в Европу, вынуждены следовать более длинными и дорогостоящими маршрутами в обход Красного моря. Это неизбежно повлияет на итоговую стоимость товаров для европейского потребителя, отмечает агентство. Кроме того, некоторые продукты с небольшим сроком годности с высокой долей вероятности не доедут до места назначения, поскольку испортятся по дороге, другие же придут с большой задержкой, вследствие чего некоторые товары могут исчезнуть с полок европейских магазинов.

После обострения конфликта в секторе Газа йеменское мятежное движение хуситов "Ансар Аллах" заявило, что будет наносить удары по территории Израиля и не позволит связанным с ним судам проходить через воды Красного моря и Баб-эль-Мандебского пролива, пока не будут прекращены боевые действия.

По подсчетам Центрального командования Вооруженных сил США, с середины ноября прошлого года хуситы атаковали более 20 гражданских судов в Красном море. На фоне обострения ситуации многие компании решили направить суда, которые обычно шли в Европу через Суэцкий канал, через мыс Доброй Надежды на юге ЮАР.

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Версия на английском языке Bloomberg: Red Sea unrest is bad news for world’s fragile food supply

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