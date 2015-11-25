В Ереване прошла акция протеста женщин

Баку. 25 ноября. REPORT.AZ/ В Ереване прошла акция в знак протеста непринятию закона, предотвращающего бытовое насилие.

Как сообщает Report, информацию распространили армянские СМИ.

По информации, 25 октября этого года занимающиеся защитой прав женщин общественные организации обратились с требованием принять закон "О бытовом насилии". Им заявили, что законопроект дорабатывается. Участники акции протеста совершили шествие к зданию Кабмина, раздавая прохожим листовки.

Кроме того, были переданы письма премьеру Овику Абрамяну и министру юстиции Арпине Ованисян, призывая вовлечь в разработку закона экспертов по защите прав женщин. Участники держали в руках плакаты с лозунгами "Вместе бороться против домашнего насилия!", "Мир из семьи миру!", "Безразличие может стоить жизни!", "Из насилия рождается насилие!".

Отмечается, что сегодняшнее шествие является первой из акций, предусмотренных на ближайшие 16 дней. По информации, за последние 10 месяцев в Армении зарегистрировано 645 случаев бытового насилия.