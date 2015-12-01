В Эр-Рияде состоится конференция для объединения сирийской оппозиции

Баку. 1 декабря. REPORT.AZ/ Власти Саудовской Аравии направили 65 приглашений разным сирийским оппозиционным силам на конференцию в Эр-Рияде в декабре для объединения сирийской оппозиции.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом пишет издающаяся в Лондоне межарабская газета "Аш-Шарк аль-Аусат" со ссылкой на источник в национальной коалиции сирийских оппозиционных и революционных сил.

На конференции будет обсуждаться формирование объединенной делегации от оппозиции для переговоров с правительством о подготовке к переходному периоду в Сирии. Участники международной встречи по Сирии, которая прошла в Вене 14 ноября, решили, что переговоры должны пройти не позже 1 января следующего года. В течение шести месяцев власти и оппозиция Сирии должны договориться о формировании правительства национального единства, а в течение 18 месяцев в республике должны пройти выборы по новой конституции. Спецпосланник ООН по Сирии Стаффан де Мистура заявил в Вене, что участники венской встречи помогут сирийской оппозиции сформировать делегацию для переговоров с правительством.