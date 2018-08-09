В Эквадоре ввели чрезвычайное положение из-за потока беженцев из Венесуэлы

Баку. 9 августа. REPORT.AZ/ Власти Эквадора ввели в стране режим чрезвычайного положения в связи с наплывом венесуэльских беженцев, которые через Колумбию пытаются добраться до Эквадора, передает Report со ссылкой на "Интерфакс".

"Правительство Эквадора ввело режим чрезвычайного положения в провинциях Карчи, Эль-Оро и Пичинча, чтобы уделить должное внимание венесуэльским мигрантам на северной границе страны", - говорится в сообщении МИД страны.

Режим ЧП, в рамках которого на север страны будут направлены дополнительные бригады врачей, полиции и социальных работников, будет действовать до конца августа.

Число пребывающих через Колумбию венесуэльцев достигло на этой неделе в среднем 4,2 тысяч человек в сутки, однако, не уточняется, какова была статистика ранее и почему число беженцев увеличилось.