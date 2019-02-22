Три человека пострадали в результате двух землетрясений в Эквадоре - ОБНОВЛЕНО

Баку. 22 февраля. REPORT.AZ/ Три человека получили ранения в результате двух землетрясений, произошедших в пятницу в Эквадоре.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщает национальная служба по управлению рисками и чрезвычайными ситуациями.

По данным службы, два человека пострадали в провинции Морона-Сантьяго, еще один – в провинции Куэнка. Портал Comercio отмечает, что в Мороне-Сантьяго также отмечены мелкие разрушения и частичное отключение электричества.

*** 14:50

Баку. 22 февраля. REPORT.AZ/ Мощное землетрясение магнитудой 7,7 произошло на востоке Эквадора.

Как передает Report со ссылкой на NTV, об этом сообщает Геологическая служба США (USGS).

Толчки зафиксированы в 10:17 по времени UTC (14.17 по бакинскому времени) в 132 километрах к юго-востоку от города Палора в Эквадоре.