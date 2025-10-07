В Египте завершился первый день переговоров по Газе
- 07 октября, 2025
- 03:29
Первый день нового раунда переговоров о прекращении огня в секторе Газа завершился в городе Шарм-эш-Шейх.
Как передает Report, об этом сообщил египетский телеканал "Аль-Кахира аль-Ихбария".
По его данным, консультации прошли "в позитивной атмосфере" и, как ожидается, продолжатся 7 октября. Информации об иных промежуточных итогах первого переговорного дня пока не приводится.
