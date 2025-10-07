Misirdə İsraillə HƏMAS arasında danışıqların ilk günü başa çatıb

İlham Əliyev III MDB Oyunları Türk Dövlətləri Təşkilatı
    • 07 oktyabr, 2025
    • 03:35
    Misirin Şarm əl-Şeyx şəhərində keçirilən İsrail və HƏMAS arasında atəşkəsin əldə olunması və israilli girovların azad edilməsi ilə bağlı danışıqların ilk günü başa çatıb.

    "Report"un məlumatına görə, bu barədə Misirin "Al-Qahera News" telekanalı məlumat yayıb.

    Məlumata görə, məsləhətləşmələr "pozitiv atmosferdə" keçib. Danışıqların oktyabrın 7-də davam etdiriləcəyi gözlənilir.

    İlk danışıqlar gününün digər aralıq nəticələri barədə hələlik məlumat verilmir.

