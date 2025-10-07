Misirdə İsraillə HƏMAS arasında danışıqların ilk günü başa çatıb
Digər ölkələr
- 07 oktyabr, 2025
- 03:35
Misirin Şarm əl-Şeyx şəhərində keçirilən İsrail və HƏMAS arasında atəşkəsin əldə olunması və israilli girovların azad edilməsi ilə bağlı danışıqların ilk günü başa çatıb.
"Report"un məlumatına görə, bu barədə Misirin "Al-Qahera News" telekanalı məlumat yayıb.
Məlumata görə, məsləhətləşmələr "pozitiv atmosferdə" keçib. Danışıqların oktyabrın 7-də davam etdiriləcəyi gözlənilir.
İlk danışıqlar gününün digər aralıq nəticələri barədə hələlik məlumat verilmir.
Son xəbərlər
04:20
KİV: Tramp Venesuelada çevrilişin təşkili üçün əməliyyat keçirə bilərDigər ölkələr
03:52
CNN: ABŞ Ədliyyə Nazirliyi gizli şəkildə narkokartellərə qarşı hücumları təsdiqləyibDigər ölkələr
03:35
Misirdə İsraillə HƏMAS arasında danışıqların ilk günü başa çatıbDigər ölkələr
03:13
ABŞ Senatı demokratların hökumətin maliyyələşdirilməsi ilə bağlı layihəsini qəbul etməyibDigər ölkələr
02:39
Hələb vilayətinin rəhbəri: Hökumət səbir nümayiş etdirməyə çalışırDigər ölkələr
02:20
Pakistanlı nazir: Azərbaycan Ermənistanı bataqlıqdan çıxarıbXarici siyasət
02:17
Tramp İranın Qəzzada nizamlanma prosesində iştirak etmək istədiyini açıqlayıbDigər ölkələr
01:59
Suriyada terrorçuların hücumu nəticəsində bir hərbçi həlak olub, dörd nəfər yaralanıb - YENİLƏNİBDigər ölkələr
01:51