В Египте задержали банду торговцев человеческими органами

Баку. 13 марта. REPORT.AZ/ Египетские полицейские задержали в Каире группу из врачей и посредников, занимавшихся торговлей донорскими органами.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом в понедельник со ссылкой на силовиков сообщил портал издания "Йоум 7".

В банду входило семь человек. Как рассказали журналистам полицейские, преступники склоняли малоимущих, беженцев и других нуждающихся в деньгах людей к продаже своих органов. При этом они принуждали своих жертв подписывать финансовые документы, чтобы они не смогли отказаться от пересадки органов или обратиться в полицию.