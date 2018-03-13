 Наверх
    Закрыть фоторежим

    В Египте задержали банду торговцев человеческими органами

    Баку. 13 марта. REPORT.AZ/ Египетские полицейские задержали в Каире группу из врачей и посредников, занимавшихся торговлей донорскими органами.

    Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом в понедельник со ссылкой на силовиков сообщил портал издания "Йоум 7".

    В банду входило семь человек. Как рассказали журналистам полицейские, преступники склоняли малоимущих, беженцев и других нуждающихся в деньгах людей к продаже своих органов. При этом они принуждали своих жертв подписывать финансовые документы, чтобы они не смогли отказаться от пересадки органов или обратиться в полицию.

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi