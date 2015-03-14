В Египте за 45 млрд. долларов построят второй Дубай

Баку. 14 марта. REPORT.AZ/ Египет намерен начать строительство второго Дубая - города, который не только сможет посоперничать с самым шикарным бизнес-центром ОАЭ и мира, но и отчасти разгрузит перенаселенный Каир.

Как отмечает Report со ссылкой на ТАСС, церемония подписания контракта с Эмиратами на возведение новой административной столицы Египта состоялась в субботу в Шарм-эш-Шейхе в рамках проходящей там Международной экономической конференции в присутствии президента Египта Абдель Фаттах ас-Сиси и вице-президента ОАЭ Мухаммеда бен Рашида Аль Мактума. Стоимость реализации проекта - 45 млрд. долларов.

Новый Каир должен появиться к востоку от столицы за окружной автодорогой - в 45 км от центра города. Сейчас там пустыня, но уже через 5-7 лет туда смогут переехать первые жильцы. Город расположится на площади в 700 кв. км, при этом на возведение министерских и административных зданий отводится 67 тыс. га.

Реализация этого весьма амбициозного проекта позволит переселить из столицы 5 млн. человек, при этом, большую часть "жильцов" составят чиновники. Во "втором Дубае" отстроят комплекс правительственных учреждений, парламентский и президентский дворцы, а также дипломатический квартал.