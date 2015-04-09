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    ​В Египте в результате минометного обстрела погибли 13 человек

    Шесть человек получили ранения

    Баку. 9 апреля. REPORT.AZ/ Не менее 13 человек погибли и шесть были ранены в результате обстрела на Синайском полуострове в Египте.

    Как передает Report, об этом сообщает телеканал PressTV.

    Сообщается, что в результате минометного обстрела на севере Синайского полуострова погибли 11 гражданских лиц и два солдата.

    Мирные жители погибли в результате попадания снаряда в жилые дома города города Шейх Зувейд.

    Солдаты подорвались на мине во время движения военного автомобиля, сообщил источник в военном ведомстве.

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