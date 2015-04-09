​В Египте в результате минометного обстрела погибли 13 человек

Баку. 9 апреля. REPORT.AZ/ Не менее 13 человек погибли и шесть были ранены в результате обстрела на Синайском полуострове в Египте.

Как передает Report, об этом сообщает телеканал PressTV.

Сообщается, что в результате минометного обстрела на севере Синайского полуострова погибли 11 гражданских лиц и два солдата.

Мирные жители погибли в результате попадания снаряда в жилые дома города города Шейх Зувейд.

Солдаты подорвались на мине во время движения военного автомобиля, сообщил источник в военном ведомстве.