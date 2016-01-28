 Наверх
    Закрыть фоторежим

    ​В Египте разбился военный самолет

    В результате происшествия погиб экипаж самолета

    Баку. 28 января. REPORT.AZ/ Самолет F-16 египетских военно-воздушных сил потерпел крушение.

    Как передает Report, об этом написал в фейсбуке представитель египетской армии Мухаммед Самир.

    В результате происшествия погиб экипаж самолета. Число погибших и причину крушения не назвали.

    Где именно упал самолет, не уточняется. По данным ABC, самолет разбился во время тренировочного полета в неопределенном районе страны. При этом в комментарии телеканалу Самир отметил, что детали катастрофы касаются только военных и не должны больше никого интересовать. 

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi