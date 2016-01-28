​В Египте разбился военный самолет

Баку. 28 января. REPORT.AZ/ Самолет F-16 египетских военно-воздушных сил потерпел крушение.

Как передает Report, об этом написал в фейсбуке представитель египетской армии Мухаммед Самир.

В результате происшествия погиб экипаж самолета. Число погибших и причину крушения не назвали.

Где именно упал самолет, не уточняется. По данным ABC, самолет разбился во время тренировочного полета в неопределенном районе страны. При этом в комментарии телеканалу Самир отметил, что детали катастрофы касаются только военных и не должны больше никого интересовать.