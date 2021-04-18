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В Египте при сходе поезда с рельсов пострадали более ста человек

В Египте при сходе поезда с рельсов пострадали более ста человек К месту происшествия направлены 20 машин скорой помощи
Другие страны
18 апреля 2021 г. 18:25
В Египте при сходе поезда с рельсов пострадали более ста человек

Более 100 пассажиров пострадали в результате аварии поезда, произошедшей в воскресенье в египетской провинции Кальюбия, расположенной на севере столицы страны Каира.

Как передает Report, об этом сообщает ТАСС.

"По предварительным данным, в результате аварии пассажирского поезда в Кальюбии пострадали 103 человека", - говорится в заявлении.

По имеющейся информации, несколько вагонов поезда, шедшего по маршруту Каир - Мансура, сошли с рельсов через несколько минут после отправления состава от железнодорожной станции Тух.

К месту происшествия направлены 20 машин скорой помощи для доставки пострадавших в больницы провинции.

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