В Египте при сходе поезда с рельсов пострадали более ста человек

К месту происшествия направлены 20 машин скорой помощи

Более 100 пассажиров пострадали в результате аварии поезда, произошедшей в воскресенье в египетской провинции Кальюбия, расположенной на севере столицы страны Каира.

Как передает Report, об этом сообщает ТАСС.

"По предварительным данным, в результате аварии пассажирского поезда в Кальюбии пострадали 103 человека", - говорится в заявлении.

По имеющейся информации, несколько вагонов поезда, шедшего по маршруту Каир - Мансура, сошли с рельсов через несколько минут после отправления состава от железнодорожной станции Тух.

К месту происшествия направлены 20 машин скорой помощи для доставки пострадавших в больницы провинции.