​В Египте освободили сыновей Мубарака

Баку. 12 октября. REPORT.AZ/ Суд в Египте принял решение об освобождении двух сыновей бывшего президента страны Хосни Мубарака, обвинявшихся в финансовых махинациях, сообщает Report со ссылкой на Би-би-си.

Согласно постановлению Каирского уголовного суда, срок, который братья Алаа и Гамаль Мубарак провели в предварительном заключении, превысил тот, к которому они были приговорены.

Оба сына экс-президента, смещенного в ходе восстания 2011 года, были арестованы вслед за своим отцом и обвинены в хищениях. В мае этого года суд приговорил их к трем годам лишения свободы.

Они обжаловали приговор, но им еще предстоит суд по обвинениям в инсайдерских сделках.