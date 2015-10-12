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    ​В Египте освободили сыновей Мубарака

    Срок, который братья Алаа и Гамаль Мубарак провели в предварительном заключении, превысил тот, к которому они были приговорены

    Баку. 12 октября. REPORT.AZ/ Суд в Египте принял решение об освобождении двух сыновей бывшего президента страны Хосни Мубарака, обвинявшихся в финансовых махинациях, сообщает Report со ссылкой на Би-би-си.

    Согласно постановлению Каирского уголовного суда, срок, который братья Алаа и Гамаль Мубарак провели в предварительном заключении, превысил тот, к которому они были приговорены.

    Оба сына экс-президента, смещенного в ходе восстания 2011 года, были арестованы вслед за своим отцом и обвинены в хищениях. В мае этого года суд приговорил их к трем годам лишения свободы.

    Они обжаловали приговор, но им еще предстоит суд по обвинениям в инсайдерских сделках.

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