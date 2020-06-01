​В Египте число случаев коронавируса выросло на 1,5 тысячи

Число выявленных за сутки случаев заражения коронавирусом в Египте превысило 1,5 тысячи.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщило в воскресенье министерство здравоохранения страны.

"Зафиксированы 1 536 новых положительных результатов тестов на COVID-19, они выявлены через процедуры отслеживания контактировавших ранее с больными, за сутки от заболевания скончались 46 человек", - говорится в заявлении официального представителя минздрава страны Халеда Мугахеда.

Отметим, что сейчас это самый высокий показатель по числу зафиксированных за сутки случаев коронавируса с начала эпидемии в Египте. В четверг число заболевших коронавирусной инфекцией в Египте за сутки впервые превысило тысячу.

По словам Мугахеда, все новые пациенты находятся в больницах для заболевших COVID-19 и получают медпомощь в соответствии с указаниями ВОЗ.

"Общее число заболевших коронавирусом в Египте – 24 985, 6 037 человек выздоровели, скончались 959 человек", - сообщил Мугахед.

Госминистр информации Египта Усама Хайкаль также сообщил, что с воскресенья в Египте сокращается длительность комендантского часа: он будет начинаться в 20:00 (22:00 бакинское время), а заканчиваться на час раньше - в 05:00 (07:00 бакинское время).