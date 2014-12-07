В Египте четыре лидера "Братьев-мусульман" приговорены к смертной казни

Как отмечает сторона обвинения, исламистам инкриминируется помимо причастности к гибели людей "подстрекательство к убийству, незаконное хранение оружия, нарушение общественного порядка, нападение на мирных жителей".
Речь идет о кровавых событиях, произошедших в ночь с 30 июня на 1 июля 2013 года у главной штаб-квартиры "братьев" на горе Мукаттам в Каире. Противники низложенного ныне президента-исламиста Мухаммеда Мурси атаковали здание, забросав его камнями и "коктейлями Молотова". В ответ руководство исламистской группировки решило защищать свою резиденцию с применением стрелкового оружия. В результате в перестрелке погибли более 10 человек, около 90 получили огнестрельные ранения. Как позднее показала экспертиза, многие были убиты выстрелами в голову, отмечает Report со ссылкой на ТАСС.
Вместе с тем, по действующей в Египте юридической практике, все смертные приговоры в обязательном порядке передаются на утверждение высшего религиозного представителя страны, который либо одобряет их, либо принимает решение о помиловании. После того, как верховный муфтий Египта Али Гумаа ставит свою подпись под приговором, уголовный суд выносит окончательное решение, которое, как ожидается, будет озвучено не ранее 28 февраля следующего года.
News DepartmentАвтор новости
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