В Египте 8 человек приговорили к смертной казни

Баку. 8 февраля. REPORT.AZ/ Военный суд Египта вынес приговоры 8 подсудимым, включая ведущего телеканала "25 января", известного своей близостью к организации "Братья-мусульмане".

Как передает Report, приговоры в отношении остальных 20 обвиняемых будут оглашены 13 марта.

Подсудимые, как и еще более 700 обвиняемых, были арестованы в августе 2013 года вслед за разгоном митингов исламистов, требовавших возвращения на пост президента Мухаммеда Мурси. Помимо прочего, их обвиняют в вооруженном протесте и убийстве сотрудников полиции.