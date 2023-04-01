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В Эгейском море с начала года спасено более 5150 нелегальных мигрантов

В Эгейском море с начала года спасено более 5150 нелегальных мигрантов Сотрудники береговой охраны Турции с начала года спасли более 5150 нелегальных мигрантов, выдворенных греческой стороной в Эгейском море.
Другие страны
1 апреля 2023 г. 16:30
В Эгейском море с начала года спасено более 5150 нелегальных мигрантов

Сотрудники береговой охраны Турции с начала года спасли более 5150 нелегальных мигрантов, выдворенных греческой стороной в Эгейском море.

Об этом сообщает Report со ссылкой на агентство Анадолу.

На фоне гражданских войн и беспорядков в своих странах, нелегальные мигранты продолжают в поисках лучшей жизни стремиться попасть в Европу.

Покидающие свои страны люди порой рискуют жизнью и сталкиваются с угрозами и жестоким обращением греческой стороны.

Как сообщает пресс-служба командования береговой охраны Турции, в период с 1 января по 31 марта 2023 года у побережья страны спасены 5153 нелегальных мигранта, выдворенных греческой стороной в территориальные воды Турции.

Кроме того, задержано 2232 мигранта, пытавшихся нелегальным путем перебраться за морские рубежи Турции.

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