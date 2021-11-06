О нас
Report Georgia
Аудио новости

В Эфиопии предотвращена попытка взрыва

В Эфиопии предотвращена попытка взрыва Взрыв предотвращен в столице Эфиопии Аддис-Абебе.
Другие страны
6 ноября 2021 г. 19:30
В Эфиопии предотвращена попытка взрыва

Взрыв предотвращен в столице Эфиопии Аддис-Абебе.

Как передает Report, об этом сообщил телеканал Al Arabiya.

По его данным, полиция предотвратила попытку взрыва в Аддис-Абебе. Телеканал не приводит подробностей случившегося.

Между тем в столице Эфиопии и в штатах Оромия и Сомали второй день подряд проходят крупные митинги в поддержку федерального правительства и с осуждением действий повстанцев Тыграя, направленных на подрыв единства страны. Эфиопский телеканал Fana отмечает, что десятки тысяч граждан, участвующих в нынешних акциях, заявляют о готовности оказать необходимую помощь вооруженным силами страны.

Подпишитесь на нашу страницу в Facebook
Версия на азербайджанском языке Efiopiyada partlayışa cəhdin qarşısı alınıb

Другие новости из категории

Словения введет ограничительные меры в связи с коронавирусом
Словения введет ограничительные меры в связи с коронавирусом
6 ноября 2021 г. 17:45
На музыкальном фестивале в Техасе погибли восемь человек
На музыкальном фестивале в Техасе погибли восемь человек
6 ноября 2021 г. 13:22
Шавкат Мирзиеев вступил в должность президента Узбекистана
Шавкат Мирзиеев вступил в должность президента Узбекистана
6 ноября 2021 г. 10:13
Новым главой МИД Японии станет экс-министр обороны
Новым главой МИД Японии станет экс-министр обороны
6 ноября 2021 г. 08:37
В Нигерии в ДТП погибли шесть человек
В Нигерии в ДТП погибли шесть человек
6 ноября 2021 г. 08:19
Конгресс США утвердил план развития инфраструктуры на сумму более $1 трлн
Конгресс США утвердил план развития инфраструктуры на сумму более $1 трлн
6 ноября 2021 г. 07:34
Страны Балтии считают необходимым укрепление воздушного коридора
Страны Балтии считают необходимым укрепление воздушного коридора
6 ноября 2021 г. 07:15
Байден намерен наращивать давление на власти Никарагуа после выборов
Байден намерен наращивать давление на власти Никарагуа после выборов
6 ноября 2021 г. 04:22
Блинкен заявил, что проведет министерскую онлайн-встречу по пандемии
Блинкен заявил, что проведет министерскую онлайн-встречу по пандемии
6 ноября 2021 г. 03:24
Назван диагноз президента Чехии
Назван диагноз президента Чехии
6 ноября 2021 г. 02:30

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi