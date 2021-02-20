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В Джакарте более 1 тыс. человек эвакуировали из-за муссонных наводнений

В Джакарте более 1 тыс. человек эвакуировали из-за муссонных наводнений Центр города не затронут, когда вода спадет, люди смогут вернуться к своей обычной жизни
Другие страны
20 февраля 2021 г. 10:45
В Джакарте более 1 тыс. человек эвакуировали из-за муссонных наводнений

Около 1 380 человек были вынуждены покинуть свои дома в Джакарте в воскресенье из-за наводнений, вызванных муссонными ливнями.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщило агентство Reuters.

Эвакуация прошла в южном и восточном районах города, где проживает 10 млн человек, после того как высота паводковых вод в некоторых районах достигала высоты 1,8 метра, сообщает агентство со ссылкой на столичный департамент по смягчению последствий стихийных бедствий. "Дожди прекратились, но вода в некоторых районах все еще влияет на жизнь Джакарты. К счастью, центр города не затронут, когда вода спадет, люди смогут вернуться к своей обычной жизни", - заявил губернатор Джакарты.

По данным агентства, сообщений о пострадавших не поступало. Индонезийское Агентство метеорологии предупреждает, что дожди могут снова обрушиться на Джакарту на следующей неделе и сопровождаться штормовым ветром и грозами.

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Версия на азербайджанском языке Cakartada daşqınlar səbəbindən sakinlər təxliyə olunur

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