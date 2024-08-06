В ДТП в Краснодарском крае РФ пострадали 14 человек, двое погибли

В Армавире в серьезном дорожно-транспортном происшествии с участием трех автомобилей погибли два человека, пострадали 14, включая шесть детей.

В Армавире в серьезном дорожно-транспортном происшествии с участием трех автомобилей погибли два человека, пострадали 14, включая шесть детей.

Как передает Report, об этом сообщает оперативный штаб Краснодарского края в Telegram-канале.

Уточняется, что 11 человек госпитализировали в медицинское учреждение, одному пострадавшему оказали помощь на месте происшествия.

"Всем обратившимся в медицинские организации оказывают необходимую лечебно-диагностическую помощь", - говорится в сообщении.

Согласно информации, на данный момент на месте аварии работают оперативные службы и специалисты МЧС России, задействованы 36 человек, а также 12 единиц техники.

Предварительно установлено, что автомобиль Volkswagen Passat CC столкнулся с грузовиком Freightliner, после чего оба транспортных средства врезались в рейсовый автобус Mercedes Sprinter.