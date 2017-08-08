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    В ДТП в Хельсинки пострадали 16 туристов

    Туристический автобус с 41 финским туристом съехал с дороги и врезался в дерево

    Баку. 8 августа. REPORT.AZ/ Шестнадцать туристов пострадали в ДТП с автобусом, который врезался в дерево на одной из центральных улиц Хельсинки.

    Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщает интернет-портал телекомпании Yle.

    "Туристический автобус с 41 финским туристом съехал с дороги и врезался в дерево на улице Маннерхейминтие в Хельсинки", - сообщает портал.

    Отмечается, что причиной аварии мог стать приступ у водителя автобуса. "Водитель получил первую помощь и был госпитализирован", - говорится в сообщении.

    По данным полиции, серьезно пострадал только водитель, еще 16 пассажиров получили легкие травмы.

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