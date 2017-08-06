В ДРК при столкновении между двумя племенами погибли более 50 человек

Баку. 6 августа. REPORT.AZ/ По меньшей мере 50 человек погибли в столкновениях между племенными группировками пигмеев и банту на востоке Демократической Республики Конго (ДРК).

Как передает Report, об этом сообщает агентство Рейтер со ссылкой на местных гуманитарных работников.

По словам собеседников агентства, столкновения произошли между племенными группировками народностей банту и пигмеев в провинции Танганьика близ города Калимие. По словам местного активиста, большинство погибших были из этнической группы Луба.

"Согласно полученной информации, в результате атаки на группу было около 50 погибших", — заявил председатель местной неправительственной организации Межцерковного совета Илунга Мусафири.

Как отмечает агентство, это наибольшее число погибших в этнических конфликтах за последние месяцы.