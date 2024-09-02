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В ДР Конго при нападении ополченцев погибли 10 человек

В ДР Конго при нападении ополченцев погибли 10 человек В городе Низи на востоке ДР Конго ополченцы из группировки "Заир" убили не менее 10 человек, включая пятерых военнослужащих.
Другие страны
2 сентября 2024 г. 23:16
В ДР Конго при нападении ополченцев погибли 10 человек

В городе Низи на востоке ДР Конго ополченцы из группировки "Заир" убили не менее 10 человек, включая пятерых военнослужащих.

Как передает Report, об этом сообщило Agence France-Presse со ссылкой на представителя армии в провинции Итури лейтенанта Жюля Нгонго.

"Боевики устроили засаду, в которую попали солдаты", - сказал он.

Группировка "Заир/Народный фронт самозащиты в Итури" была основана в 2019 году и в основном опирается на народ хима. Межобщинное напряжение между населяющими провинцию Итури народами ленду и хима восходит еще к началу прошлого столетия.

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