В ДР Конго при нападении ополченцев погибли 10 человек

В городе Низи на востоке ДР Конго ополченцы из группировки "Заир" убили не менее 10 человек, включая пятерых военнослужащих.

В городе Низи на востоке ДР Конго ополченцы из группировки "Заир" убили не менее 10 человек, включая пятерых военнослужащих.

Как передает Report, об этом сообщило Agence France-Presse со ссылкой на представителя армии в провинции Итури лейтенанта Жюля Нгонго.

"Боевики устроили засаду, в которую попали солдаты", - сказал он.

Группировка "Заир/Народный фронт самозащиты в Итури" была основана в 2019 году и в основном опирается на народ хима. Межобщинное напряжение между населяющими провинцию Итури народами ленду и хима восходит еще к началу прошлого столетия.