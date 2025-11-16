В ДР Конго на медном руднике из-за оползня погибли десятки человек

Более 30 человек погибли на юге Демократической Республики Конго в результате обрушения участка медного рудника, где добычу ведут кустарным образом не имеющие соответствующей лицензии шахтеры.

Как передает Report со ссылкой на радиостанции RFI, об этом сообщила губернатор провинции Луалаба Фифи Массука.

"Погибли 32 человека, однако число жертв может увеличиться, так как поисковые работы еще не завершены", - приводит СМИ ее слова. В свою очередь ассоциация горняков сообщает о 49 погибших и десятках пропавших без вести.

Причиной гибели людей власти называют оползень, который произошел на руднике из-за проливного дождя. Однако радиостанция приводит и иную версию. Согласно ей, между вооруженной охраной той части рудника, где добыча ведется промышленным образом, и работниками произошел конфликт. Охрана открыла стрельбу, чтобы разогнать шахтеров. Это привело к обрушению самодельного моста и последовавшему затем оползню. Причины спора между шахтерами и охраной не сообщаются.