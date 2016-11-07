В досрочном голосовании в США уже приняли участие более 41 млн. человек

Баку. 7 ноября. REPORT.AZ/ Более 41 млн. американцев уже приняли участие в досрочном голосовании на выборах президента США.

Как передает Report, об этом сообщила исследовательская служба United States Election Project.

Наиболее активно досрочное голосование идет во Флориде: там 2,5 млн. человек отправили избирательные бюллетени по почте и 3,6 млн. досрочно проголосовали на участках. В штате Техас правом на досрочное голосование уже воспользовались 4,4 млн. человек, в Калифорнии - 4,1 млн., в Джорджии - 2,3 млн. Наименьшую активность пока проявляют избиратели в штате Миссисипи, где досрочно проголосовали 13 тыс. человек, и в штате Делавэр - 22 тыс.

Впервые в истории США число зарегистрированных избирателей на нынешних выборах превысит 200 млн., сообщила в своей электронной версии газета Politico.

8 ноября американцам предстоит выбрать нового президента и вице-президента страны, а также переизбрать весь состав Палаты представителей и треть Сената Конгресса США, губернаторов 12 штатов и мэров ряда городов.