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В Домодедово у пассажира из Бахрейна изъяли 37 кг ювелирных изделий

В Домодедово у пассажира из Бахрейна изъяли 37 кг ювелирных изделий В Домодедово у пассажира из Бахрейна изъяли 37 кг ювелирных изделий
Другие страны
21 июля 2025 г. 13:36
В Домодедово у пассажира из Бахрейна изъяли 37 кг ювелирных изделий

Таможенники московского аэропорта Домодедово пресекли попытку незаконного ввоза ювелирных украшений общей стоимостью более 6,8 млн рублей ($74 тыс.).

Об этом передает Report со ссылкой на Федеральную таможенную службу России.

Согласно источнику, незадекларированные изделия обнаружили в багаже пассажира, который прилетел из Бахрейна транзитом через Индию.

Мужчину остановили в "зеленом" коридоре для проверки - в его багаже нашли около 3,5 тысяч украшений общим весом 37 кг. По словам пассажира, изделия он вез в подарок семье и мужчине.

“Изъятые украшения выполнены из серебра 800 пробы со вставками из бриллиантов, берилла, азурита, танзанита, граната, кварца, культивированного жемчуга, бирюзы и природного алмаза”, - об этом сообщила ФТС.

Ранее, в июне в аэропорту Сочи таможенники изъяли у 34-летней россиянки ювелирные изделия известных брендов на сумму 32 млн рублей (более $409 тыс.). Женщина прибыла рейсом из Дубая.

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