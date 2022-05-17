В доме главы тунисского МВД прогремел взрыв, есть раненая

Взрыв прогремел в доме министра внутренних дел Туниса Тауфика Шарфеддина, расположенном в столице страны, ранения получила его супруга.

Взрыв прогремел в доме министра внутренних дел Туниса Тауфика Шарфеддина, расположенном в столице страны, ранения получила его супруга.

Как передает Report, об этом сообщил телеканал Sky News Arabia со ссылкой на источники в тунисской службе безопасности.

По предварительным данным, причиной взрыва стала утечка газа. Супруга министра доставлена в больницу с ожогами, ей оказывается медицинская помощь.

Спустя несколько часов после инцидента президент страны Каис Саид посетил тунисского министра и его супругу.

Шарфеддин был руководителем президентской кампании Саида во время выборов в 2019 году. В октябре прошлого года он был назначен главой МВД.