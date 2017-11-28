 Наверх
    Закрыть фоторежим

    В Дарфуре в результате столкновения с боевиками погибли 10 суданских военных

    Министр обороны Али Мохамед Салем сообщил, что был арестован лидера боевиков Дарфура

    Баку. 28 ноября. REPORT.AZ/ В Дарфуре в результате столкновения с боевиками погибли 10 суданских военных, в числе которых генерал.

    Как передает Report, об этом сoобщает государственное информационное агентство SUNA.

    Конфликт в Дарфуре вспыхнул в 2003 году, когда в основном неарабские племена выступили против правительства Судана, с тех пор периодически вспыхивают столкновения, хотя правительство объявило об одностороннем прекращении огня в прошлом году.

    Новые столкновения разразились накануне после усилий правительственных сил в южном районе Дарфура по сбору оружия у боевиков.

    Министр обороны Али Мохамед Салем сообщил, что был арестован лидера боевиков Дарфура Муса Хилал, и ситуация в Дарфуре стабилизировалась.

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi