О нас
Аудио новости

В Дании выделили $300 млн на прием украинских беженцев

В Дании выделили $300 млн на прием украинских беженцев Власти Дании выделили 2 млрд крон (300 млн долларов США) на прием украинских беженцев. Средства взяты из фонда помощи бедным странам из расчета, что с Украины в Данию прибудет 20 тыс. человек.
Другие страны
24 марта 2022 г. 19:06
В Дании выделили $300 млн на прием украинских беженцев

Власти Дании выделили 2 млрд крон (300 млн долларов США) на прием украинских беженцев. Средства взяты из фонда помощи бедным странам из расчета, что с Украины в Данию прибудет 20 тыс. человек.

Как передает Report, об этом сообщает агентство Ritsaus Bureau.

Власти на местах в стране приготовились к приему именно такого количества людей. Однако в правительстве предупреждают, что на самом деле беженцев может быть значительно больше. Если это произойдет, средства на их обеспечение будут снова взяты из фонда развития, из которого оказывается помощь таким странам, как Мали, Бангладеш, Буркина-Фасо и Сирия.

"Основное содержание стратегии правительства в области политического развития заключается в оказании помощи беженцам в ближайших районах. Сейчас Дания фактически становится таким районом, что означает особую ответственность", - пояснил министр по делам развития Флемминг Мёллер Мортенсен.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке Danimarka ukraynalı qaçqınları qəbul etmək üçün 300 milyon dollar ayırıb

Самое важное

На заседании Совета МИД ОИС приняты 4 резолюции в связи с агрессией Армении против Азербайджана
На заседании Совета МИД ОИС приняты 4 резолюции в связи с агрессией Армении против Азербайджана
23 марта 2022 г. 20:03
Очередная выходка Армении - кто перекрыл газ в Ханкенди?
Очередная выходка Армении - кто перекрыл газ в Ханкенди?
23 марта 2022 г. 15:42
Washington Post написал о профессионализме азербайджанской армии во Второй Карабахской войне
Washington Post написал о профессионализме азербайджанской армии во Второй Карабахской войне
23 марта 2022 г. 14:41
В Билясуваре чемпион Азербайджана скончался во время тренировки в зале
ФотоВ Билясуваре чемпион Азербайджана скончался во время тренировки в зале
23 марта 2022 г. 08:38
Хиллари Клинтон заразилась коронавирусом
Хиллари Клинтон заразилась коронавирусом
23 марта 2022 г. 03:26
Эрдоган заявил, что продолжает поддерживать контакты с Путиным и Зеленским
Эрдоган заявил, что продолжает поддерживать контакты с Путиным и Зеленским
22 марта 2022 г. 20:49
Президент Ильхам Алиев направил письмо президенту США
Президент Ильхам Алиев направил письмо президенту США
22 марта 2022 г. 10:07
Озеро в Суговушан становится спортивным и туристическим центром
ФотоОзеро в Суговушан становится спортивным и туристическим центром
21 марта 2022 г. 13:12
В Украине водитель азербайджанской компании оказался в осажденном Крюкове
В Украине водитель азербайджанской компании оказался в осажденном Крюкове
21 марта 2022 г. 10:00
Джозеф Байден поздравил Ильхама Алиева
Джозеф Байден поздравил Ильхама Алиева
20 марта 2022 г. 20:30

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi