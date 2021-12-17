В Дании вводят новые ограничения по борьбе с COVID-19

Новые, более строгие ограничительные меры в рамках борьбы с COVID-19 и в связи с быстрым распространением нового штамма коронавируса вводятся в Дании.

Новые, более строгие ограничительные меры в рамках борьбы с COVID-19 и в связи с быстрым распространением нового штамма коронавируса вводятся в Дании.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом в пятницу на пресс-конференции заявила премьер-министр Метте Фредериксен.

"За последние 24 часа зарегистрировано 11 194 случая инфицирования коронавирусом, более 500 человек были госпитализированы, на омикрон-штамм приходится каждый пятый случай заражения, - отметила она. - Сегодняшние ограничения повлияют на культурную жизнь, но благодаря вакцинам речь не идет о полном закрытии общества, как в прошлый раз".

В магазинах и ресторанах вводится понятие максимального числа покупателей и посетителей в расчете на количество квадратных метров площади, персонал должен будет носить защитные маски. Будут закрыты спортзалы, казино, парки развлечений, конференц-залы, кинотеатры, художественные галереи. Предприятия, которые затронут новые рестрикции, получат финансовую компенсацию.

Рестораны не будут работать в период с 23:00 до 05:00, продажа алкоголя запрещена с 22:00 до 05:00. Для поездок на общественном транспорте на дальние расстояния вводится требование COVID-паспорта. Власти просят население ограничить социальные контакты и активнее прививаться бустерной дозой вакцины.