В Дании при столкновении поездов пострадали 17 человек - ОБНОВЛЕНО

В Дании в результате столкновения двух поездов пострадали 17 человек, четверо из них находятся в критическом состоянии.

Как передает Report, об этом сообщает издание BT со ссылкой на экстренные службы.

"Четыре человека находятся в критическом состоянии после железнодорожной катастрофы недалеко от Кагерупа",- говорится в заявлении.

Пострадавшим оказывается необходимая медицинская помощь.

В свою очередь, премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон заявил о готовности оказать Дании поддержку в связи с происшествием.

"Сегодня утром я связался с премьер-министром Дании Метте Фредериксен и предложил помощь Швеции в ликвидации последствий трагической железнодорожной катастрофы", - сказал он в комментарии для SVT News.

10:08

На севере Дании столкнулись два поезда, по предварительным данным пострадали около 50 человек.

Столкновение произошло на участке между городами Хиллеред и Кагеруп.

На месте работают экстренные службы и полиция.

Отмечается, что участок дороги между Истерёдвееном и Кагерупом закрыт и, как ожидается, останется закрытым на длительное время.