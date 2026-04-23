    В Дании при столкновении поездов пострадали 17 человек - ОБНОВЛЕНО

    • 23 апреля, 2026
    • 11:45
    В Дании при столкновении поездов пострадали 17 человек - ОБНОВЛЕНО

    В Дании в результате столкновения двух поездов пострадали 17 человек, четверо из них находятся в критическом состоянии.

    Как передает Report, об этом сообщает издание BT со ссылкой на экстренные службы.

    "Четыре человека находятся в критическом состоянии после железнодорожной катастрофы недалеко от Кагерупа",- говорится в заявлении.

    Пострадавшим оказывается необходимая медицинская помощь.

    В свою очередь, премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон заявил о готовности оказать Дании поддержку в связи с происшествием.

    "Сегодня утром я связался с премьер-министром Дании Метте Фредериксен и предложил помощь Швеции в ликвидации последствий трагической железнодорожной катастрофы", - сказал он в комментарии для SVT News.

    На севере Дании столкнулись два поезда, по предварительным данным пострадали около 50 человек.

    Как передает Report, об этом сообщает издание BT со ссылкой на экстренные службы.

    Столкновение произошло на участке между городами Хиллеред и Кагеруп.

    На месте работают экстренные службы и полиция.

    Отмечается, что участок дороги между Истерёдвееном и Кагерупом закрыт и, как ожидается, останется закрытым на длительное время.

    Дания Дорожно-транспортное происшествие (ДТП) столкновение поездов
    Danimarkada qatarların toqquşması nəticəsində 17 nəfər xəsarət alıb - YENİLƏNİB

