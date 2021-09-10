В Дании отменили все коронавирусные ограничения

Все ограничения, введенные в связи с пандемией в Дании, сняты в полночь в пятницу, сообщает Report со ссылкой на ТАСС.

Все ограничения, введенные в связи с пандемией в Дании, сняты в полночь в пятницу, сообщает Report со ссылкой на ТАСС.

В конце августа правительство социал-демократов приняло решение больше не классифицировать COVID-19 как "критичное для общества заболевание". Это означает, что министр здравоохранения не имеет права сохранять рестрикции.

Ночные клубы с 10 сентября не будут просить своих гостей показывать на входе COVID-паспорта. Больше не действуют и требования носить маски в общественных местах или ограничения по максимальному числу участников мероприятий и собраний в 500 человек.

Некоторые ограничения на въезд в страну остаются. Кроме того, при распространении инфекции могут быть закрыты школы.

Дания имеет один из самых высоких показателей иммунизации от коронавируса в мире: 73% датчан в возрасте от 12 лет и старше полностью вакцинированы.